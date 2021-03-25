Пробки в Новосибирске на утро 25 марта 2021 года: трудно проехать по улице Троллейной

Новосибирск сковали 7-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 25 марта 2021 года: из-за сломанного светофора затор образовался на улице Троллейной. Также трудно проехать по улице Хилокской и улице Связистов. Об этом сообщает «2ГИС».

— Когда же все это закончится, — пишут расстроенные водители. — Пора запрещать ездить на личном автомобиле в будни, если там меньше пяти человек.

Традиционно в пробке стоит улицы Немировича-Данченко и Станиславского, а также площади Труда и Лыщинского. Также трудно проехать по улицам Станционная и Ватутина.

На правом берегу ситуация с заторами лучше. В районе «Речного вокзала» затруднен проезд по улице Большевистской. Затор образовался на улице Кирова от улицы Никитина до Дунайской.

В целом по городу уровень пробок достиг 7 баллов.

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