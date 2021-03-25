Погода в Новосибирске на 25 марта 2021 года: в городе ожидается сильный ветер

Днем порывы ветра составят от 4 до 9 метров в секунду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 25 марта 2021 года будет холодной и ветреной. Об этом сообщают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— 25 марта ночью ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха составит -4...-6 градусов, — обещают синоптики. — Днем ситуация резко изменится. Столбики термометров поднимутся до -1...+1, а ветер подует северный. Его порывы будут достигать от 4 до 9 метров в секунду.

По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день в городе будет идти снег. Днем температура воздуха составит -2...0 градуса, а к ночи опустится до -3 градусов. Как сообщает сайт, ветер будет дуть юго-западный с порывами от 1 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-750 миллиметров ртутного столба.

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