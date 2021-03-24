Новосибирец лишился машины из-за 32 неоплаченных штрафов ГИБДД

Сибиряк лишился машины за неоплаченные штрафы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске 23-летний житель Калининского района накопил весомую задолженность по штрафам ГИБДД. Он безответственно относился к постановлениям, в результате чего сумма долга превысила 32 тысячи рублей. Мотивацией к оплате стал арест его автомобиля.

— Пристав, работая в рамках судебного производства установил, что у должника в собственности есть автомобиль Nissan Skyline. Машину арестовали и поместили на специальную стоянку, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

После того, как должник осознал, что может навсегда лишиться машины, он оперативно погасил всю задолженность. Кроме того, ему пришлось дополнительно внести 24 тысячи рублей за несвоевременную оплату штрафов.

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