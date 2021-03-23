Новосибирские следователи поймали мужчину, который застрелил человека 21 год назад

Новосибирские следователи раскрыли дело об убийстве 21-летней давности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи СК РФ по Новосибирской области раскрыли убийство 21-летней давности. Они задержали 45-летнего мужчину, который в мае 1999 года во время конфликта застрелил молодого человека, будучи пьяным. После этого сибиряк больше 20 лет скрывался от правосудия.

— Мужчина был объявлен в розыск. Производство по уголовному делу временно прекращалось из-за того, что местонахождение сибиряка не могли установить. 13 октября 2020 года следователям стали известно, что разыскиваемый находится в Тюмени. Расследование возобновили. Обвиняемого этапировали в город Новосибирск и доставили в следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области. В ходе допроса свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицал, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Суд приговорил сибиряка к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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