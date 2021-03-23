Сибиряка отправили в колонию за долг по алиментам в 600 тысяч рублей

Сибиряк оказался в колонии за неуплату алиментов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кочковского района Новосибирской области проведет в колонии-поселении 2 месяца. Такой срок мужчина получил за то, что уклонялся от уплаты алиментов своему ребенку: 45-летний сибиряк задолжал более 600 тысяч рублей.

— В конце 2020 года за неуплату алиментов должника привлекли к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ с испытательным

Но алиментщик не вышел на исправительные работы и не начал выплачивать долг. В итоге суд изменил наказание на реальное лишение свободы, отправив горе-отца в колонию.

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