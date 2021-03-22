Новосибирец поджег «Мерседес» на парковке и сбежал: это попало на видео

Полицейские ищут мужчину, который поджег дорогую иномарку на парковке. Фото: ГУ МВД по НСО

Новосибирские полицейские разыскивают мужчину, который поджег «Мерседес» на парковке. Инцидент произошел у дома по улице Новосибирской в Ленинском районе города 28 февраля. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества путем поджога». Мужчина, совершивший поджег, был одет в черную шапку, светлую куртку, черные штаны, — рассказали в пресс-службе полиции.

Преступление сняла камера уличного видеонаблюдения. Возможно кто-то узнает человека, на видеоролике.

Информацию необходимо сообщить в полиции по телефонам: 232-86-90, 232-86-91. Конфиденциальность гарантирована.

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