«Фу, мерзость»: рыбака из Новосибирска напугал налим, покрытый язвами и волдырями

Сибиряк поймал пугающего налима. Фото: «Рыбалка в Новосибирске».

Житель Новосибирска поймал на рыбалке необычного налима. Вид у рыбы оказался пугающим — все тело в волдырях и кровавых язвах. Сибиряк сфотографировал ее и опубликовал снимки в соцсети.

— 21 марта рыбачил в Матвеевке и поймал налима. Что с ним такое, кто знает? - написал автор поста, опубликованного в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Комментаторы стали гадать, что могло так изуродовать рыбу. Некоторые посчитали, что рыба больна и есть ее опасно.

— Фу, мерзость.Это паразиты. Печеночный сосальщик. Червь. Промежуточная стадия развития в рыбах, птицах, моллюсках, лягушках. Особо опасен для человека, - предположили подписчики паблика.

Корреспондент КП — Новосибирск связался с доктором наук, ихтиологом Еленой Ядренкиной. Эксперт озвучил возможную причину такого состояния рыбы.

— Есть несколько типов заболеваний, которые имеют похожее проявление на теле рыб, в основном онкологического свойства. В частности, это фибросаркома и эпидермальная папиллома, — сообщила эксперт.

Эти заболевания, по словам ихтиолога, не опасны для человека. Несмотря на отталкивающий вид, рыбу можно употреблять в пищу. При этом ихтиолог отметила, что фото рыбы недостаточно качественные для более точной диагностики.

Сам рыбак, который поймал странного налима, сообщил КП — Новосибирск, что убрал его в прохладное место. Он хочет, чтобы нашлись желающие сдать рыбу на экспертизу для проведения точных анализов.

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