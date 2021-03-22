Новосибирца, в «Жигулях» которого обнаружили три килограмма героина, отправили в колонию

Наркоторговец из Новосибирска получил срок за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Фото: УФСБ РФ по Новосибирской области.

Лидер цыганской наркогруппировки пытался вывезти из Новосибирска в Хабаровск крупную партию героина. Для реализации преступного плана он спрятал наркотики в своей машине. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ РФ по Новосибирской области: они задержали злоумышленника.

— В июле 2020 наркоторговец спрятал героин под обшивкой своей машины «ВАЗ-2114». В общей сложности, в автомобиле были найдены и изъяты три упаковки с героином массой свыше 2,7 килограмм, — сообщила пресс-секретарь управления ФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. После расследования материалы передали в суд.

Новосибирский районный суд рассмотрел дело наркоторговца и признал его виновным в преступлении. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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