В Новосибирске от коронавируса умерли пять человек за сутки: среди них — 56-летний мужчина

От коронавируса за сутки умерли 5 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 22 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 5 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 56 лет, 70 лет, 75 лет и женщины в возрасте 66 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 574 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 76 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 14 пациентов.

За последние сутки инфекцию диагностировали у 91 человека, а 67 пациентов выписали из больницы.

С начала вспышки коронавирусом заболели 37969 человек, в том числе 2201 ребенок, выздоровели 34936 пациентов.

До конца марта в регионе объявлен режим повышенной готовности. В общественных местах по-прежнему надо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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