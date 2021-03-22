Погода в Новосибирске на 22 марта 2021 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают сильный ветер и мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 22 марта 2021 года обещает быть теплой, но ветреной. Такой прогноз на сутки дали синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— 22 марта ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Иногда порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, а днем поднимется до +2...+4 градусов, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем будет тепло и выпадет снег. Температура воздуха составит +2...+3 градуса, а к вечеру опустится до 0 градусов. Ветер будет дуть южный, а атмосферное давление составит 747-749 миллиметров ртутного столба.

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