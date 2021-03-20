В Новосибирске от коронавируса умерла 88-летняя пенсионерка

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за минувшие сутки от коронавируса в регионге умерли шесть человек.

- Это мужчины в возрасте 51 года, 60, 72 лет и женщины в возрасте 66 лет, 81 года, 88 лет, - пояснили в ведомстве. - Всего в Новосибирской области с начала пандемии врачи не смогли спасти 1564 человека.

Сейчас медики борются за жизнь 84 сибиряков, которые находятся в отделениях реанимации: 16 пациентов не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала вспышки коронавируса диагноз подтвердился у 37782 человек, 104 пациента заразились за минувшие сутки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.