В Новосибирске от коронавируса умерла 88-летняя пенсионерка

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за минувшие сутки от коронавируса в регионге умерли шесть человек.
- Это мужчины в возрасте 51 года, 60, 72 лет и женщины в возрасте 66 лет, 81 года, 88 лет, - пояснили в ведомстве. - Всего в Новосибирской области с начала пандемии врачи не смогли спасти 1564 человека.
Сейчас медики борются за жизнь 84 сибиряков, которые находятся в отделениях реанимации: 16 пациентов не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего с начала вспышки коронавируса диагноз подтвердился у 37782 человек, 104 пациента заразились за минувшие сутки.
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