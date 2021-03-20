Погибшую сибирячку похоронили 20 марта. Фото: соцсети.

В субботу, 20 марта, в Линево похоронили мать двоих детей, которую убил муж-тиран. Напомним, трагедия произошла 18 марта: мужчина до смерти избил женщину, потом покончил с собой. Умерших родителей обнаружила их дочка.

В школе, где учатся дети погибшей женщины, о сибирячке вспоминают только хорошее:

- Семья у них казалась благополучной, мама наших учеников никогда нам на побои не жаловалась. На сына и дочку отец руку не поднимал, - вздыхают учителя. - Дети пока на занятия не ходят: они находятся у своей тети.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей сибирячки.

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