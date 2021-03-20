Погибшую сибирячку похоронили 20 марта. Фото: соцсети.
В субботу, 20 марта, в Линево похоронили мать двоих детей, которую убил муж-тиран. Напомним, трагедия произошла 18 марта: мужчина до смерти избил женщину, потом покончил с собой. Умерших родителей обнаружила их дочка.
В школе, где учатся дети погибшей женщины, о сибирячке вспоминают только хорошее:
- Семья у них казалась благополучной, мама наших учеников никогда нам на побои не жаловалась. На сына и дочку отец руку не поднимал, - вздыхают учителя. - Дети пока на занятия не ходят: они находятся у своей тети.
КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей сибирячки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Простите, дети. Я устал от измен»: стало известно содержание предсмертной записки сибиряка, убившего жену в Линево
Женщина то прощала, то пыталась бросить мужа-тирана, а он ее отказывался отпускать (подробнее).
Убитая мать двоих детей из Линево неоднократно просила помощи у полиции, но потом прощала своего мужа-тирана
Почему сотрудники полиции не взломали дверь квартиры, где убили женщину, рассказали в МВД. Юрист прокомментировал громкий случай (подробнее).
В Новосибирской области мужчина убил жену и покончил с собой
Перед смертью женщина успела позвонить в полицию (подробнее).
Что известно об убийце матери двоих детей из Линево, которая успела набрать полицию
Оказалось, что 42-летний Павел С. был много раз судим (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер