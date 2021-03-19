Андрей Травников: Реализация поручений Михаила Мишустина по итогам поездки в Новосибирскую область позволит привлекать молодежь в сферу исследований и разработок

Андрей Травников рассказал, как планируется выполнять поручения данные Михаилом Мишустиным. Фото: Правительство Новосибирской области

Андрей Травников рассказал, как планируется выполнять поручения данные Михаилом Мишустиным после его рабочего визита в Новосибирскую область. Многие из этих поручений, по словам губернатора, касаются развития науки в регионе и в стране в целом.

— Поручения, данные Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным по итогам визита в Новосибирскую область, затрагивают не только наш регион. Многие из них касаются развития научной деятельности в России в целом, — от трудоустройства выпускников и обеспечения жильем молодых ученых, развития специализированных учебно-научных центров до изменения подходов к приобретению расходных материалов, необходимых для проведения научных исследований и обновления приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, поддержку центров коллективного пользования. Реализация этих поручений позволит более эффективно привлекать молодежь в сферу исследований и разработок, укрепит научно-исследовательскую базу организаций, ускорит процессы исследований. Что касается поручений по финансированию и строительству кампуса мирового уровня НГУ, и завершения новой ледовой арены, уверен, что мы, совместно с коллегами из федеральных органов власти выполним эти поручения в срок, — отметил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, рабочая поездка Председателя Правительства РФ в Новосибирскую область состоялась 4-5 марта. Михаил Мишустин распорядился обеспечить финансирование строительства кампуса НГУ и ремонт Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, выделить дополнительные средства на завершение строительства ЛДС, а также расширить меры господдержки молодых ученых при покупке ими жилья в кредит и внести изменения в правила предоставления молодым ученым соцвыплат на приобретение ими жилья в рамках целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.