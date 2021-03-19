Сибиряк, попавший в аварию, отсудил у дорожников 150 тысяч за яму на асфальте

Новосибирец сломал машину из-за ямы на асфальте. Фото: Тимур ХАНОВ

Житель Новосибирска подал в суд на Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4 после того, как попал в ДТП из-за ямы на дороге. Ему удалось добиться выплаты компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Известно, что горожанин ехал на машине по улице Ватутина и рядом с домом №39 наехал на яму. Из-за этого автомобиль мужчины получил серьезные повреждения.

— После проведения судебной экспертизы истец просил взыскать с дорожной компании 154 тысячи 850 рублей. Эта сумма включала ущерб, причиненный автомобилю, расходы на оценку, судебную экспертизу, госпошлину, оплату представителя, а также расходы на почту, — уточнили в пресс- службе суда.

Суд учел все обстоятельства дела и удовлетворил требования истца. Теперь ДЭУ № 4 должно выплатить новосибирцу заявленную компенсацию в полном объеме. При этом судебное решение еще не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.