Под Новосибирском водитель насмерть задавил 53-летнего мужчину и скрылся

Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину в селе Карпысак. Фото: ГИБДД по НСО

В селе Карпысак Тогучинского района автомобилист насмерть задавил 53-летнего мужчину. Авария произошла поздно вечером 18 марта. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— В 21.00 у дома № 35 на улице Центральной неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. Он ехал в сторону автодороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий». В результате ДТП 53-летний мужчина скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве.

Сейчас полиция разыскивает водителя.

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