«Я сломаю стереотип»: сибирячка с 20 татуировками на теле и тоннелем в ухе стала участницей шоу «Ты — топ-модель»

Сибирячка с необычной внешностью попала на шоу "Ты Топ-модель на ТНТ". Фото: пресс-служба телеканала ТНТ.

Жительница Новосибирска Виктория Кузнецова стала участницей шоу на ТНТ «Ты Топ-модель».

Виктория отличается яркой, незаурядной внешностью. На ее теле 20 татуировок, сплит языка, пирсинг, тоннель в ухе, огромные нарощенные ногти и септум сосков. Девушка пошла на такие эксперименты, чтобы выделяться из толпы. Также известно, что сибирячка — кандидат в мастера спорта по плаванию.

В своем Инстаграм Виктория подтвердила, что будет участвовать в проекте. По ее словам, она намерена сломать стереотипы о моделях и совершить революцию в этом бизнесе.

— Я считаю, что тату и пирсинг никак не могут мешать в моделинге. Люди с татуировками что, не выходят замуж и не надевают свадебные платья? Я хочу сломать привычные стереотипы, доказав, что даже в таком образе я могу быть милой, смешной, сексуальной. Мой внешний вид никак не влияет на мою работу! — поделилась Виктория в Инстаграм-сторис.

Сибирячка надеется, что ей удастся доказать то, что тату и пирсинг — не приговор в моделинге, а наоборот — изюминка. По ее словам, стандартных моделей очень много, а тех, кто выделяется индивидуальностью — единицы.

Первый выпуск проекта стартует на телеканале 21 марта в 17:30. Об этом сообщили в пресс-службе ТНТ.

По данным пресс-службы ТНТ, участницами проекта станут 70 девушек из всех уголков России. Они будут бороться за звание победительницы шоу, приз в 3 миллиона рублей и контракт со всемирно известным дизайнером Philipp Plein.

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