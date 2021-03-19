В Новосибирске на проезд в трамвае №8 ввели скидку 50%: рассказываем, как ее получить

В проекте «Сетевая поездка» появился еще один маршрут.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на проезд в трамвае №8 начала действовать скидка 50%. Она распространяется на владельцев карты «ЕТК-Онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиртрансснаба».
— Начала действовать скидка в размере 50% для пользователей ЕТК-Онлайн на вторую поездку при пересадке в течение 60 минут с трамвайного маршрута №8 на ст. м. «Площадь Маркса» или при пересадке с любой станции метрополитена на трамвайный маршрут №8, — говорится на сайте предприятия.
Трамвай № 8 курсирует от остановки «Титова» до микрорайона «Чистая Слобода».
Таким образом, в проекте «Сетевая поездка» появился еще один маршрут.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что проект включает следующие маршруты: автобус № 20 «ул. Твардовского — СТЦ «Мега»; автобус № 23 «ОРМЗ — Общественный торговый центр»; автобус № 36 «улица Белоусова — Автовокзал»; автобус № 45 «Чемской бор до Центрального корпуса», а также автобус № 65 «улица Экваторная — Общественный торговый центр». пересадка между указанными автобусами станет бесплатной. Так, если пассажир в течение часа сменит один из маршрутов за другой, ему не придется оплачивать второй проезд. «Сетевая поездка» будет действовать год — до 22 марта 2022 года.
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