Погода в Новосибирске на 19 марта 2021 года: когда ждать потепление

Ночью синоптики обещают снег.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске на 19 марта 2021 года будет пасмурной и ветреной. Такой прогноз на сутки дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
— 19 марта днем температура воздуха днем составит 0...-2 градуса, ближе к вечеру ожидается небольшой снег, ночью преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-западный от 4 до 9 метров в секунду Температура воздуха ночью опустится до -9...-11 градусов, — обещают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс. Погода» с утра ожидается небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до отметки -5...-1, ближе к вечеру опустятся до -4 градусов. Ветер будет дуть южный от 4 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757-766 миллиметров ртутного столба.
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