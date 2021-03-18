Ограничение движения грузовиков в Новосибирской области с 19 апреля 2021 года: зачем ввели, сколько продлится

В апреле движение большегрузов ограничат. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ограничение движения грузовиков в Новосибирской области с 19 апреля 2021 года продлится до 24 мая 2021 года. Движение запретят автомобилям с нагрузкой на ось более 5 тонн. Им нельзя будет перемещаться по региональным и муниципальным трассам. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

При этом будет действовать так называемый транспортный коридор для проезда транзитного грузового автотранспорта. Он будет проходить между федеральными дорогами «Северный обход Новосибирска», Р-254, Р-255 и автодорогой Р-256 «Чуйский тракт», кроме того транспортный коридор пройдет по участкам региональных дорог К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», К-24 «Новосибирск — аэропорт Толмачево», а в городе: улица Хилокская — улица Петухова — Советское шоссе — улица Мира — улица Ватутина — Бугринский мост — улица Большевистская — Старое шоссе — Бердское шоссе.

Кроме того, ограничение проезда грузовиков введут с 15 июня по 15 августа, при условии если температуре воздуха будет выше +32 градуса по Цельсию. Тогда фуры смогут передвигаться по дорогам только с 22:00 до 10:00.

Ограничения вводят для сохранения дорог.

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