«Женщина кричала и просила прохожих помочь»: в Новосибирске двухлетний малыш запер маму на балконе

Спасатели помогли маме, запертой на балконе, попасть домой к маленькому ребенку. Фото: МАСС
В Кировском районе Новосибирска в доме на улице Зорге двухлетний малыш запер маму на балконе. Инцидент произошел вечером 17 марта. Ее крики о помощи услышали очевидцы, они и вызвали спасателей.
— Женщина находилась на балконе 6 этажа. Спасатели обеспечили доступ в квартиру, где играл малыш, и впустили маму с балкона домой, — рассказали в МАСС.
Мама и малыш в помощи медиков не нуждались.
Спасатели рассказали, что подобные истории в городе происходят ежедневно. Маленьких детей лучше без присмотра не оставлять, а если вы выходите на балкон или за дверь, берите с собой телефон и ключи.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.
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