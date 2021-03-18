«Женщина кричала и просила прохожих помочь»: в Новосибирске двухлетний малыш запер маму на балконе

Спасатели помогли маме, запертой на балконе, попасть домой к маленькому ребенку. Фото: МАСС

В Кировском районе Новосибирска в доме на улице Зорге двухлетний малыш запер маму на балконе. Инцидент произошел вечером 17 марта. Ее крики о помощи услышали очевидцы, они и вызвали спасателей.

— Женщина находилась на балконе 6 этажа. Спасатели обеспечили доступ в квартиру, где играл малыш, и впустили маму с балкона домой, — рассказали в МАСС.

Мама и малыш в помощи медиков не нуждались.

Спасатели рассказали, что подобные истории в городе происходят ежедневно. Маленьких детей лучше без присмотра не оставлять, а если вы выходите на балкон или за дверь, берите с собой телефон и ключи.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

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