В Новосибирске на пяти автобусных маршрутах введут бесплатные «Сетевые поездки»

В Новосибирске появятся бесплатные сетевые маршруты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на пяти автобусных маршрутах вводят проект «Сетевая поездка». Он начнет действовать уже с 23 марта. Об этом рассказали в мэрии города.

— Проект включает следующие маршруты: автобус № 20 «ул. Твардовского — СТЦ «Мега»; автобус № 23 «ОРМЗ — Общественный торговый центр»; автобус № 36 «улица Белоусова — Автовокзал»; автобус № 45 «Чемской бор до Центрального корпуса», а также автобус № 65 «улица Экваторная — Общественный торговый центр», — уточнили в пресс-службе администрации Новосибирска.

Благодаря проекту пересадка между указанными автобусами станет бесплатной. Так, если пассажир в течение часа сменит один из маршрутов за другой, ему не придется оплачивать второй проезд. При этом программа будет доступна для тех, кто оплатил первую поездку транспортной картой ЕТК-онлайн.

В администрации уточнили, что проект «Сетевая поездка» будет действовать год — до 22 марта 2022 года.

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