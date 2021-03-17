«Бегала и выла от боли»: в Новосибирске ищут хозяина собаке с оторванным хвостом

В Новосибирске ищут хозяина для собаки с оторванным хвостом. Фото: группа "Добрые дела Новосибирск".

В Новосибирске зоозащитники ищут любящего хозяина для собаки Авроры. Она пережила много боли, и очень нуждается в заботливых руках. Подробности о собаке КП — Новосибирск рассказала зоозащитница Татьяна.

— Собаку нашли в Березовой роще. У нее был оторван хвост и сильно повреждена задняя часть. Она бегала и выла от боли. Кое-как нам удалось поймать ее. Мы доставили ее в клинику, где ей ампутировали хвост и сразу простерилизовали. Животное быстро восстановилось, и я пристроила его на передержку, — поделилась Татьяна.

По словам зоозащитницы, Аврора — фенотип черной овчарки. Она любит лакомства и легко поддается дрессировке. Собака очень контактная: тянется к людям, прекрасно ладит с детьми и другими животными. По словам Татьяны, Аврора игривая и ласковая.

Она сможет жить в квартире или внутри частного дома. Находиться в будке Авроре нельзя: после операции она мерзнет. Ей нужны забота и тепло. Татьяна отметила, что Аврора не прихотлива в еде и приучена к выгулу.

— Ей очень нужен любящий и надежный хозяин. Она этого заслужила, — добавила собеседница издания.

Желающие взять Аврору себе могут позвонить Татьяне по номеру телефона — 8-913 -714- 88-05 или написать в группу — «Добрые дела. Новосибирск».

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