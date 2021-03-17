Врач предупредила, как не пропустить первые признаки рассеянного склероза

Больным рассеянным склерозом важно распознать недуг на ранней стадии. Фото: Александр БОЙКО

У больных рассеянным склерозом дрожат руки, кроме того наблюдается утомляемость, слабость в ногах и нарушение зрения. Если вовремя не диагностировать недуг, то человек постепенно может погибнуть, так как болезнь разрушает нервную систему.

Доктор медицинских наук, профессора и руководителя Тюменского центра рассеянного склероза Стелла Сиверцева рассказала изданию «NEWS.ru» о том, что первые признаки болезни можно заметить уже в подростковом возрасте, а к 30 года годам недуг уже активно прогрессирует.

Зачастую люди не обращают внимания на первые симптомы, а ведь если вовремя начать лечение, то можно жить многие годы полноценно.

Как правило, развитию болезни способствует наследственная предрасположенность. Свое отпечаток откладывают и вредные привычки, бессонница и неправильное питание.

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