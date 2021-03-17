Врачу-травматологу из Новосибирска сожгли внедорожник за 2 миллиона рублей

Полицейские ищут того, кто сжег автомобиль врача. Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач из Новосибирска попал в неприятную ситуацию. Неизвестный испортил его дорого автомобиль. В Советском районе Новосибирска неизвестный сжег внедорожник «Mitsubishi Pajero Sport». Инцидент произошел 14 марта у дома №6 на улице Арбузова.

— Владелец машины — врач-травматолог. Мужчина даже предположить не может, кто мог такое сделать. Ущерб составил около двух миллионов рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Поджигателя сейчас ищут полицейские. Проводится проверка.

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