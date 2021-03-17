Новосибирец ограбил несколько магазинов из-за сильного похмелья

Похмелье толкнула сибиряка на серию алкогольных грабежей. Фото: Алексей ФОКИН

Житель села Студеное Новосибирской области попал под суд за несколько ограблений. Сибиряк похищал алкогольные напитки, находясь в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Карасукского районного суда.

Известно, что все преступления мужчина совершил летом 2020 года. Так, 23 июля он в пьяном виде явился в местный магазин, взял из холодильника спиртное и направился к выходу. Все это происходило на глазах сотрудников, которые просили его остановиться. Им все-таки удалось забрать у сибиряка алкоголь.

На следующий день мужчина решил повторить: снова пришел в магазин и взял из холодильника спиртное, тут же открыл бутылку и сделал несколько глотков на глазах удивленного продавца. Через час уже в другом магазине он совершил аналогичное преступление.

Еще через несколько дней, 28 июля, сибиряк взял в магазине банку алкогольного коктейля, отпил из нее и удалился вместе с напитком.

— Как рассказал подсудимый, все преступления он совершил по причине того, что в этот период времени он злоупотреблял алкоголем, не работал, не имел источника дохода, наличных денег для приобретения алкоголя у него не было, он испытывал сильный похмельный синдром, желал употребить алкоголь, — уточнили в пресс-службе Карасукского районного суда.

В итоге, суд учел все обстоятельства и признал сибиряка виновным в преступлениях. Его приговорили к исправительным работам с удержанием 5% от зарплаты в доход государства условно с испытательным сроком в один год. Приговор еще не вступил в законную силу.

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