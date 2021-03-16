Сразу две новосибирские школьницы выставят свои работы в Третьяковке

Фото: Вероника Пшенова.

Об этом сообщает в своем аккаунте директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

«Космические» произведения школьниц из Новосибирска отобраны кураторами для мультимедийной космической инсталляции, которая будет представлена в Третьяковской галерее уже этой осенью.

Онлайн-конкурс для юных живописцев проходил на сайте проекта «Поколение М». Под виртуальным руководством известного российского скульптора, художника и автора инсталляций Ростана Тавасиева ребята учились создавать шедевры на космическую тематику. По итогам конкурса было отобрано 15 работ школьников со всей страны, в числе которых сразу две картины юных художниц из Новосибирска. Школьницы Полина Чудинова, 14 лет и Виктория Пшенова, 10 лет удостоились права выставить свои работы в знаменитой Третьяковке.

Виктория Пшенова и Полина Чудинова. Фото: компания МТС.

- Работы школьниц из Новосибирска эксперты музея отобрали среди тысяч работ конкурса «Третьяковка-online» проекта МТС @pokoleniye_m. Выставка состоится уже этой осенью и девчонки отправятся в Москву на её открытие! Кстати, у Полины это уже вторая победа в конкурсах «Поколения М», - написал в посте Александр Соловенчук.

Полину и Викторию открытии выставки в Третьяковской галерее смогут увидеть свои работы среди шедевров живописи. Обе победительницы занимаются рисованием в художественных студиях с раннего детства, пробуют себя в разных техниках и стилях и, возможно, в будущем выберут связанные с художественным творчеством профессии.

Фото: Полина Чудинова.

Ученица 8 класса новосибирской гимназии № 99 Полина Чудинова уже становилась победителем «Поколения М» в изобразительном конкурсе «Анимашки» в 2016 году. Тогда члены жюри признали лучшим рисунок Полины по мотивам полотна Огюста Ренуара «Портрет Жанны Самари». Для Виктории Пшеновой, ученицы новосибирской гимназии №1, победа в художественном конкурсе стала первой в рамках проекта «Поколение М».

Работы ребят из Новосибирской области уже третий раз будут представлены в главной художественной галерее страны. Всего за время проведения проекта «Поколение М», победителями и призерами конкурсов стали 40 ребят из Новосибирской области. Это рекорд среди регионов России.