Новосибирец лишился внедорожника после поездки к судебным приставам

Новосибирец остался без внедорожника после поездки к судебным приставам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Визит к судебным приставам обернулся для жителя Новосибирска неприятными последствиями. Он лишился своего автомобиля. Машину арестовали из-за задолженности сибиряка. Об этом сообщили в УФССП по Новосибирской области.

— 47-летний житель Ленинского района города задолжал фирме, производящей пластмассовую упаковку. У него были сроки для добровольного погашения суммы, однако он не исполнил обязательства, — рассказали в ведомстве.

Приставы вызвали сибиряка на прием, на который он приехал на своем внедорожнике Nissan Murano. В результате машину арестовали.

Сейчас должнику нужно в кратчайшие сроки найти деньги, чтобы погасить долг. В противном случае его внедорожник продадут, а к мужчине применят очередные меры принудительного взыскания задолженности.

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