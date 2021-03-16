В Бердске под окнами пятиэтажки обнаружили пенсионерку с переломами

Врачи госпитализировали пенсионерку, которую прохожие обнаружили под окнами пятиэтажки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бердске прохожие обнаружили под окнами дома №15 на улице Карла Маркса пенсионерку без сознания. Женщине вызвали «скорую помощь». Медики госпитализировали ее в больницу. Там врачи диагностировали у нее множественные переломы.

— Это произошло рано утром 13 марта. Женщине 69 лет. У нее были сломаны позвоночник в области поясницы и кости таза. Спустя несколько часов пенсионерка умерла, не приходя в сознание, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Известно, что пожилая женщина страдала потерей памяти. По предварительной версии, сибирячка могла покончить жизнь самоубийством. Проводится проверка.

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