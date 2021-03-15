Сибиряка задержали по обвинению в убийстве 13-летней давности

Сибиряк, подозреваемый в убийстве, 13 лет скрывался от следствия. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сибиряк, подозреваемый в убийстве, 13 лет скрывался от следствия. Сейчас его задержали в Новосибирске, а расследование уголовного дела возобновили.

— По данным следствия, 7 апреля 2007 года в подвале дома по улице Танковая в Калининском районе было обнаружено тело 52-летнего мужчины. Как установили эксперты, смерть потерпевшего наступила от тупой травмы шеи, в результате которой развилась механическая асфиксия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — В ходе расследования было установлено, что к совершению преступления причастен 27-летний уроженец Иркутской области, который после совершения преступления скрылся. Мужчину объявили в международный розыск, заочно ему было предъявлено обвинение в убийстве.

Пока местонахождение сибиряка оставалось неизвестным, расследование уголовного дело было приостановлено. Однако 11 марта 2021 года следователям стало известно, что разыскиваемый мужчина находится в городе Пермь. Обвиняемого этапировали в Новосибирск. Сейчас расследование уголовного дело было возобновлено.

В ходе допроса мужчина признался в преступлении и пояснил, что они вместе с убитым выпивали в тот день, а потом поругались. По ходатайству следствия обвиняемый был заключен под стражу.

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