Водитель «Тойоты» устроил ДТП на Бердском шоссе и скрылся: это попало на видео

На Бердском шоссе развернуло автомобиль. Фото: стоп-кадр.

Чудом обошлась без жертв авария на Бердском шоссе на пересечении Морского и Университетского проспектов. Здесь автомобиль Toyota Camry не предоставил преимущество машине, которая двигалась по главное трассе. В соцсети появился ролик с места происшествия.

На кадрах видно, как водитель Тойоты выезжает со второстепенной дороги, не предоставляя преимущество автомобилю на главной трассе. В результате чего машина влетает в сугроб и разворачивается поперек дороги. При этом виновник случившегося уезжает с места ДТП.

— Хочу сказать спасибо всем тем людям, кто не проехал мимо, подъезжал и предлагал помощь. А вот водителю-виновнику скажу: из-за таких, как ты аварии и происходят, страдают люди. Мы обязательно попробуем добиться правды, и чтобы ты получил заслуженное наказание за то, что сбежал с места аварии, — подписал автор видео, опубликованное в группе «АСТ-54».

По словам пассажирки пострадавшей машины, им удалось догнать водителя Тойоты, однако установить с ним контакт не вышло.

В областной ГИБДД корреспонденту КП — Новосибирск сообщили, что в ведомство не поступало информации об этом инциденте.

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