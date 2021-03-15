В Новосибирске после столкновения с иномаркой у внедорожника отлетело колесо

В Новосибирске внедорожник лишился колеса в результате ДТП. Фото: Антон Клименко/ "АСТ-54".

В понедельник, 15 марта, в Октябрьском районе Новосибирска произошла серьезная авария. Здесь внедорожник Range Rover при повороте налево столкнулся с седаном Volkswagen Polo. Подробности ДТП КП - Новосибирск рассказали в областной ГИБДД.

— Авария произошла утром в 7:53. Водитель автомобиля Range Rover 1981 года рождения двигался по улице Ленинградская со стороны Гурьевской с левым поворотом на улицу Богаткова в сторону улицы Толстого. У дома 51 на улице Богаткова он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, которым управлял водитель 1996 года рождения, - сообщили в ведомстве.

Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с места аварии. На них видно, что у внедорожника отлетело колесо. В ГИБДД также уточнили, что в результате ДТП пострадала пассажирка седана. Ее доставили в больницу с травмами.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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