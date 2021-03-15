Погода на 15 марта 2021 года в Новосибирске: на улице холодно, как в январе

Температура воздуха будет -21 градус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на 15 марта 2021 года в Новосибирске обещает быть морозной, но солнечной. Такой прогноз дают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— 15 марта ночью осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -19...-21, в пригороде до -24 градусов. Днем будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит -10...-12 градусов, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров будут показывать -16...-11 градусов. Ближе к вечеру температура опустится до -19 градусов. Ветер будет будет дуть юго-заадный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757-761 миллиметр ртутного столба.

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