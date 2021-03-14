Оставьте Норди и Шайну нам: новосибирцы просят не продавать белых медвежат из зоопарка

Сибиряки переживают за белых медведей. Фото: Анна НОВИКОВА.

Новосибирцы просят не продавать Шайну и Норди в другой зверинце. Пост об этом появился в группе «Shilka. My life.»

— Все вы знаете, что Шайна и Норди были разлучены с мамой Гердой, чтобы продолжать самостоятельную жизнь. Но какая это будет жизнь? Ведь белые медведи — это достояние России! Это Краснокнижные животные, — пишет женщина в социальных сетях.

Автор поста уверена, что в Китае мишкам будет намного хуже, чем дома. Так же сибирячка заявила, что до сих пор неизвестна судьба белого медвежонка Ростика, который так же был передан в зоопарк Поднебесной.

Напомним, что белые медведи Кай и Герда любимцы посетителей новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило. За все время пребывания в столице Сибири они явили на свет четверых медвежат — Ростика, Шилку, Норди и Шайну. Три года назад Ростика отправили в Китайский зоопарк, а Шилка переехала в Японию.

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