Обгоревшее тело нашли возле дамбы ГЭС в Новосибирске

Тело обнаружил рыбак. Фото: Юрий Перязев.

Обгоревший труп обнаружили в Новосибирске. ЧП произошло в Советском районе около городской ГЭС. Об этом сообщил рекламно-информационный портал «Навигатор».

— В том месте, недалеко от дамбы ГЭС, часто сидят рыбаки. Сегодня рыбак проходил неподалеку и увидел пепелище, а потом и обгоревшее тело. Вызвал полицию. Предположительно, найдены останки женщины 1945 года рождения. Когда именно произошел пожар, мы тоже не можем сказать, так как в пожарную часть вызовов на этот участок не поступало. Скорее всего, сгорело вчера, может быть ночью, — рассказал Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району.

Причиной пожара могла послужить печка-буржуйка установленная в вагончике, где обнаружили тело. Как отмечают пожарные, огонь пошел от трубы сверху вниз.

— Мы в очередной раз обращаемся ко всем жителям Новосибирска и Советского района. Прежде всего — берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила пожарной безопасности, тщательно следите за состоянием печного отопления. В том числе и в банях, — отметил Юрий Перязев.

Так же сибиряков просят не пользоваться печками-буржуйками. Если же без них никак, то тщательно следить за их состоянием.

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