Погода на 14 марта 2021 года в Новосибирске: морозы не собираются отступать

Синоптики обещают холодный день. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода на 14 марта 2021 года в Новосибирске обещает быть морозной и солнечной. Об этом сообщает сайт «Западно-Сибирского УГМС».

— 14 марта ночью осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. . Температура воздуха ночью составит -20...-22 градусов, днем -10...-12. На дорогах ожидается гололедица, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» на улице будет солнечно. Столбики термометров днем поднимутся до -16...-12 градусов, а ночью похолодает до -20...-17 градусов. Атмосферное давление составит 758-761 миллиметр ртутного столба.

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