Двойняшки из Новосибирска пришли на шоу «Давай поженимся» искать женихов

Двойняшки из Новосибирска пытались завоевать сердца спортсменов из Омска. Фото: стоп-кадр

Сестры-двойняшки из Новосибирска, Регина и Алина, стали участницами шоу «Давай поженимся». Сибирячки пришли бороться за сердца братьев Шматковых — спортсменов из Омска.

Эффектным блондинкам 28 лет. Они владеют салоном красоты и международной студией креативных причесок. Кроме того, сестры — чемпионки Казахстана по волейболу. Они поделились, что спят в одной кровати и делят один гардероб на двоих. Мечта девушек — встретить мужчину, который с пониманием отнесется к их родственной связи.

По словам сибирячек, их вкусы на противоположный пол совпадают. Бывает так, что им нравится один и тот же мужчина. В таком случае они следуют определенным правилам.

— Каждая из нас не делает никакого шага. Мы ждем, когда молодой человек сам проявит инициативу. Когда мужчина делает выбор, вторая не вмешивается в эти отношения, — рассказали ведущим двойняшки.

На шоу сестры пришли, чтобы обе смогли найти пару. Девушки рассказали, что у них был опыт, когда одна из них была в серьезных отношениях. Однако другой не хватало внимания, и она ревновала сестру. В итоге те отношения распались.

На программе сестры устроили для потенциальных женихов сюрприз. Они станцевали с ними под народную музыку и угостили мужчин блинами с икрой. Братья-спортсмены из Омска оценили их эффектную внешность и позитивный настрой сибирячек, однако в финале выбрали себе других невест.

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