В Новосибирске от коронавируса умерли 4 человека за сутки: среди них — 43-летний мужчина

Озвучены актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В субботу, 13 марта, стало известно, что от коронавируса умерли еще 4 жителя Новосибирской области. Информацию об этом опубликовал региональный оперштаб.
— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 лет, 74 лет, 84 лет и женщина в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавирусас начала пандемии умерли 1525 человек., — говорится в сообщении оперштаба.
В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся 95 человек. Не могут самостоятельно дышать 17 пациентов.
Всего за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 103 пациентов. При этом за день 117 человек выздоровели. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 37105 больных коронавирусом.
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