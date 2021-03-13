Новосибирцы поймали на детской площадке голодного поросенка

Новосибирцы поймали голодного поросенка. Фото: Ирина Валентинова/ группа "КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский р-н)"

Жители Первомайского района Новосибирска стали свидетелями забавного инцидента. На детской площадке рядом с магазином они встретили поросенка. Одна из местных жительниц сняла животное на видео и опубликовала ролик в соцсети.

— Весной куча собак убегает. А в нашем районе поросенок убежал. И бегал по детской площадке возле магазина. Оголодал и пошел к магазину искать пропитание, рассказала женщина, опубликовав видео в группе «КСМ, Березовое и Сокольники (Первомайский р-н)

На кадрах видно, как чумазый поросенок пытается найти еду в мусорном контейнере на детской площадке. Сибирячка накормила оголодавшее животное, а затем его временно приютили местные фермеры.

Потом объявился и сам хозяин. Женщина рассказала, что ей удалось увидеть, в каких условиях живет животное. Они оказались плачевными. Горожанка отметила, что хозяину поросенка дали рекомендации по уходу за ним и призвали мужчину заботиться о нем.

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