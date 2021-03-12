Сибирячку оштрафовали на 50 тысяч за продажу самогона за 100 рублей

В Новосибирской области женщина заплатила штраф в 50 тысяч рублей за продажу бутылки самогона знакомому.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирской области женщина заплатила штраф в 50 тысяч рублей за продажу бутылки самогона знакомому. Такое наказание сибирячке назначил Татарский районный суд.
— Судом ей был вынесен приговор за неоднократную незаконную розничную продажу алкогольной продукции по статье 171.4 УК РФ. Известно, что в начале 2020 года женщина продала знакомому за 100 рублей бутылку самогона объемом 0,5 литров, — сообщили в Татарском районном суде.
Примечательно, что на незаконной торговле самогоном женщина попадается уже не в первый раз. В 2019 году ее уже оштрафовали за это на 15 тысяч рублей. В этот же раз сибирячка заплатила штраф на порядок больше — в 50 тысяч рублей.
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