Перекрытие дорог в Новосибирске 14 марта 2021 года: где нельзя будет проехать в Заельцовском районе

В Новосибирске 14 марта перекроют движение. Архив "КП". Фото: Рамиль Галиев

Перекрытие дорог в Новосибирске 14 марта 2021 года будет действовать почти три часа и коснется сразу нескольких участков улиц в Заельцовском районе. Ограничения движения связаны с проведением спортивного мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Движение машин перекроют на улице Залесского — от улицы Дуси Ковальчук до Горбольницы, а также на улице Магаданской — от улицы Новой до улицы Даргомыжского. Действовать ограничения будут с 9.50 до 12.30. В это время в городе состоится 81-я оборонно-спортивная эстафета «Сибирского государственного университета путей сообщения».

По данным мэрии, на перечисленных участках с 7 утра 14 марта также запретят парковку автомобилей.

Кроме того, на время мероприятия изменится маршрут общественного транспорта: автобусов № 5, 44, 75 и маршрутных такси № 28 и 45.

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