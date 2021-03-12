«Всю зиму не чистили»: новосибирцы жалуются на дворы, заваленные снегом

Новосибирцы жалуются на бездействие Управляющей компании. Фото: "ЧП Новосибирск".

Жители дома № 139 на улице Обская заявили о бездействии управляющей компании. По их словам, ответственная организация ни разу за зиму не чистила снег на территории их дома. Жильцы сфотографировали улицу и опубликовали снимки в соцсети.

— За всю зиму на территории дома Обская, 139 трактор не убирал ни разу, — написал автор фото, опубликованных в группе «ЧП Новосибирск».

По словам жильцов, накануне они увидели долгожданное объявление от управляющей компании. В нем сообщалось, что 11 марта придомовую территорию очистят от снега. Также представители организации просили убрать автомобили с парковки. Однако, по словам жильцов, уборку дороги так и не сделали.

Автор фото отметила, что горожане обращались и в Госжилинспекцию. Представители ведомства выезжали на место, но и это пока никак не повлияло на расчистку дороги.

Комментаторы поста предложили не ждать жильцам действий от управляющей компании, а самостоятельно расчистить дорогу. Некоторые посоветовали написать на обслуживающую организацию жалобу в прокуратуру.

В региональном правительстве уточнили, что пожаловаться на то, что двор не чистят от снега можно через "Госуслуги".

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