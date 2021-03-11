Год науки и технологий в Новосибирской области: в правительстве региона рассказали о программе мероприятий

2021 год посвящен науке. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стала известна программа проведения Года науки и технологий в Новосибирской области. Как рассказала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, уже известна федеральная программа мероприятий Года науки и технологий – в нее включено 73 мероприятия, в том числе, два мероприятия, предложенных Новосибирской областью.

- Это начало строительства СКИФа и проведение VIII международного форума «Технопром», который должен стать для региона форумом года,- пояснила Мануйлова.

Замгубернатора подчеркнула, что региональный план проведения Года науки и технологий, разработанный в Новосибирской области, включает мероприятия федерального плана и дополнен региональной составляющей. Это мероприятия, направленные на создание наукоемкой среды и реализацию в науке способностей, как талантливой молодежи, так и всех жителей региона.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев пояснил, что большой блок региональных мероприятий будет посвящен, в том числе, популяризации науки. Зампред СО РАН Сергей Головин в свою очередь отметил важность привлечения широкого внимания к новым разработкам ученых и поблагодарил руководство региона за конструктивное взаимодействие.

В ходе пресс-конференции подчеркивалось, что в числе основных целей мероприятий, посвященных проведению Года науки и технологий в России и в Новосибирской области, – формирование комплексного представления о реализуемых инициативах и достижениях в области науки и технологий повышение престижа науки и статуса научной деятельности, а также вовлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий.

Напомним, Указом Президента РФ Владимира Путина от 21.12.2020 №800 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначен Председателем комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука».