Суд отклонил жалобу водителя, который насмерть сбил новосибирского журналиста Антона Лучанского

Виновник в гибели новосибирского журналиста пытался изменить приговор. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции состоялось заседание по жалобе Никиты Лазькова. Ранее его признали виновным в смерти известного новосибирского журналиста Антона Лучанского и приговорили к 6,5 годам в колонии общего режима. Осужденный пытался смягчить приговор. Однако ему этого не удалось. Подробности о заседании КП — Новосибирск рассказал адвокат семьи погибшего корреспондента Павел Яровой.

Так как суд проходил в Кемерово, защитник и супруга Лучанского участвовали в заседании по видеосвязи из Калининского суда Новосибирска.

— Адвокат водителя просила снизить ему срок наказания и отправить его в колонию-поселение, уменьшить срок дополнительного наказания в виде лишения прав на управление транспортом. Суд принял решение, что приговор законный и обоснованный. В связи с чем, никаких оснований для изменения приговора нет, — рассказал Павел Яровой.

Адвокат добавил, что в суде выступил и представитель прокураты. Он также просил оставить приговор Лазькову без изменений.

Напомним, авария, в которой погиб журналист, случилась 30 марта 2020 года на улице Богдана Хмельницкого. Телеведущий оказался под колесами «Мерседеса», когда выходил из трамвая. После наезда журналиста отбросило прямо на трамвайные пути, спасти его не удалось.

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