Снежная глыба, упавшая с крыши высотки, разбила машину новосибирца

Машины повредил снег, упавший с крыши высотки. Фото: «Подслушано Первомайка»

В Первомайском районе Новосибирск на машину, припаркованную у высотки, упала глыба снега. Сугроб разбил лобовое стекло автомобиля и помял капот.

— Друзья, наступила оттепель, ставьте свои машины подальше от домов, с крыш падает снег, мне сегодня не повезло, — написал мужчина в группе «Подслушано Первомайка».

Новосибирец посоветовал автомобилистам не ставить машины близко к дому. Фото: «Подслушано Первомайка»

Юрист Марина Пьянкова рассказала, что в таком случае делать автовладельцы.

— Для начала необходимо сфотографировать и снять ан видео повреждения. После этого желательно найти очевидцев. На место происшествия вызвать полицейских. Зафиксировать в протоколе повреждения автомобиля. Далее надо позвонить в страховую компанию. Дальнейшие шаги зависят от того, выплатит ли страховая деньги или нет. Если нет, то обращаться в суд, — прокомментировала КП-Новосибирск юрист.

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