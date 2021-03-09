Губернатор Андрей Травников поручил оперативно приступить к реализации проекта развития НГУ

Губернатор поручил своему заместителю и министру включиться в работу. Фото: правительство Новосибирской области.

Во вторник, 9 марта, Андрей Травников подвёл итоги рабочего визита в Новосибирскую область председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и членов Правительства РФ. Губернатор особо подчеркнул, что сейчас свой весомый результат приносит многолетняя планомерная работа правительства Новосибирской области по продвижению на федеральном уровне проекта развития кампуса Новосибирского государственного университета и всей прилегающей инфраструктуры.

- Очень важные решения были приняты в отношении развития Новосибирского национального исследовательского университета. При обсуждении программы «Академгородок 2.0» мы не раз говорили о том, что после флагманского проекта ЦКП СКИФ второй важный крупный проект, требующий продвижения – это проект развития НГУ. Председатель Правительства России Михаил Мишустин принял решение поддержать программу развития НГУ, причём в самые короткие сроки. Первый этап – это строительство трёх зданий СУНЦ за внебюджетные средства, за счёт инвестора, а также строительство трёх новых корпусов для университета. Поручение Премьер-министра – реализовать строительство объектов первого этапа в течение ближайших трёх лет. Михаил Мишустин будет держать этот вопрос под личным контролем, он поручил первое здание ввести в эксплуатацию уже в 2022 году, а основной объём работ завершить к 2023 году. От Правительства Новосибирской области, от министерств эти работы требуют самого активного участия. Нам придётся не только прикладывать усилия для реализации этой программы, но и регулярно отчитываться о ходе исполнения работ.

Андрей Травников поручил заместителю Губернатора Ирине Мануйловой и министру науки и инновационной политики Новосибирской области Алексею Васильеву в кратчайшие сроки совместно с федеральным Министерством науки и высшего образования отразить в нормативно-правовых актах те решения, которые приняты премьер-министром .Первому заместителю Председателя Правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову Губернатор поручил подготовить предложения по формированию организационной структуры управления этим большим объектом.