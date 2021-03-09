На Обском море заблудились пять подростков: они едва не замерзли насмерть

Несколько детей чуть не замерзли на льду Обского водохранилища. Фото: Архив "КП". Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Несколько подростков 14 и 15 лет долго гуляли по льду Обского водохранилища. Дети не заметили, как стемнело. Они сильно замерзли и не могли самостоятельно добраться до берега. На помощь несовершеннолетним пришли спасатели. Начальник бердского ПСО Сергей Козин рассказал, что случилось с подростками. По его словам, инцидент произошел в субботу, 7 марта.

— От оперативного дежурного ЕДДС Бердска поступила информация, что на акватории Новосибирского водохранилища в районе поселка «Новый» находятся 5 подростков. Дети 2005-2006 года рождения долго гуляли на территории акватории. Самостоятельно добраться до берега у них не получилось. Спасатели связались с несовершеннолетними напрямую и установили их местонахождение,- рассказал КП-Новосибирск Сергей Козин.

Двое ребят смогли самостоятельно подняться на берег. Трое остались на льду из-за сильного ветра и холода. Дети, которым удалось подняться, вызвали скорую помощь. Когда спасатели прибыли на место, рядом с детьми уже были медики и мама одного из несовершеннолетних. Подростков осмотрели врачи, у одного из них диагностировали обморожение. Известно, что угрозы жизни у детей нет.

Вся спасательная операция длилась около часа. Вызов в ведомство поступил в 21:30, через 10 минут спасатели были на месте ЧП, а в 22:30 они уже вернулись на базу.

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