Новосибирцы сняли на видео, как джип катает людей на плюшке, привязанной к машине

В Новосибирске водитель внедорожника устроил опасные катания. Фото: стоп-кадр.

Новосибирцы стали свидетелями развлечения, которое устроил водитель внедорожника. Он взял на буксир троих человек на санках и выехал с ними на проезжую часть в микрорайоне Плющихинском. Очевидцы сняли экстремалов на видео и выложили его в соцсети накануне, 8 марта.

На опубликованных кадрах видно, как внедорожник с привязанными людьми выехал на оживленную проезжую часть. При повороте их занесло и мотало по дороге. Отметим, что сзади любителей острых ощущений двигался пассажирский автобус. Они чудом не вылетели под его колеса.

— На МЖК водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado взял на буксир трех человек на плюшке и поехал , не осознавая, к какой опасной подвергает людей , выезжая на проезжую часть, — написал автор видео, опубликованного в Инстаграм-аккаунте ghest_novosibirsk.

Мнения комментаторов разделились. Многие сочли такие развлечения недопустимыми и опасными для жизни. Некоторые не увидели в таком катании ничего критичного.

Отметим, согласно КоАП РФ, катание на привязанном к машине тюбинге, влечет административную ответственность. Так, водителю грозит штраф за нарушение правил перевозки людей в размере 1000 рублей. Тех, кто находился в тюбинге, в случае достижения 16-летия, оштрафуют на 800 рублей за нарушение ПДД. В случае гибели человека, который катался на «плюшке», водителю грозит уголовная ответственность.

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