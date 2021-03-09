В Новосибирске внедорожник влетел в припаркованные автомобили: это попало на видео

Водитель внедорожника врезался в припаркованные автомобили в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске водитель внедорожника не вписался в поворот и въехал в припаркованные автомобили. Инцидент произошел ночью 7 марта у дома № 39 на улице Татьяны Снежиной. Запись с камер наружного наблюдения появилась в соцсети.

На кадрах, опубликованных в группе «АСТ-54» видно, как водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport не вписывается в поворот и врезается в стоящие на парковке машины. После столкновения водитель, не мешкая, скрывается с места аварии. Судя по кадрам, минимум два седана пострадали в результате ДТП.

Комментаторы поста возмутились действиями водителя. Они предположили, что он был пьян.

Отметим, что по статье 12.27 КоАП РФ нарушителю за оставление места ДТП грозит лишение прав на 1-1,5 года или арест до 15 суток.

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