Сибиряк со спущенными штанами пришел в магазин за покупками и уснул

Мужчину увезли медики. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске мужчина со спущенными штанами зашел за покупками в магазин на улице Станиславского и уснул на полу. Продавцы вызвали «скорую помощь». Медики отвезли сибиряка в больницу. Пока его грузили в машину, он так и не проснулся.

Очевидцы опубликовали снимки спящего в магазине мужчины в группе «Инцидент Новосибирск». Подписчики паблика предположили, что сибиряк перебрал с алкоголем.

Сибиряк уснул в магазине. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Увидев фотографии, новосибирцы рассказали, что видели ранее мужчину в маршрутке и парикмахерской.

— Его высадили с маршрутки №18 на остановке «Микрохирургия глаза» в таком же виде. Женщина пыталась добиться от него, куда ему нужно ехать, но безрезультатно, — написала подписчица.

— Он вчера в парикмахерскую на улице Станиславского пришел стричься, был пьян.

Новосибирцы обсудили необходимость снова открыть медвытрезвители и не отвлекать врачей.

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