«Зачем они нарядились?»: Ксению Собчак возмутило, как военные поздравили женщин в метро Новосибирска

Ксения Собчак раскритиковала поздравление женщин военными в метро Новосибирска. Архив "КП". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксении Собчак не понравилось, как военные поздравили женщин с 8 марта в метро Новосибирска. В преддверии праздника военнослужащие спецназа и офицеры ЦВО провели акцию «Подарите женщинам цветы».

Солдаты в полной боевой экипировке вручали женщинам тюльпаны под звуки оркестра. Лица военных были скрыты из-за касок и униформы. Их внешний вид смутил известную телеведущую.

— Зачем они нарядились «в полную боевую экипировку», нападает, что ли кто-то? Военный оркестр в метро и демонстрации приемов с оружием из той же оперы, — высказалась Собчак в своем Telegram-канале.

Она уверена, тема милитаризма неуместна для поздравления женщин. Собчак считает, что в России достаточно других поводов для демонстрации военной силы.

При этом в ЦВО отметили, что жительницам Новосибирска понравилась акция. Взамен на тюльпаны они подарили военным свои улыбки и слова благодарности.

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